В Крыму турков в продолжении фильма «Гардемарины, вперед!» играют курсанты-нахимовцы

Гример поработал на славу. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VK

В соцсети киношники делятся с поклонниками ленты «Гардемарины, вперед!» небольшими профессиональными секретами о том, над снимали продолжение культового фильма в Крыму.

- Интересный факт. Свирепых турецких воинов делали из молоденьких курсантов-нахимовцев. Художник по гриму: Ирина Шереметьева, - этот пост в паблике Фильм «Гардемарины-IV» сопровождают снимки в формате до и после.

В фильме, есть эпизоды, где российские воины не на жизнь, а на смерть дерутся с турецкими. Вот и киношники и пригласили в массовку будущих моряков.

Курсантам повезло, ведь в фильме, который рассказывает об бесстрашных гардемаринах и их взрослых детях, играют такие известные актеры, как Михаила Боярский, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный и Федор Добронравов,

В настоящее время столичная киногруппа уехала с полуострова, фильм полностью отснят, идет монтаж и подготовка к выходу на экран.

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