Крымский поселок Оленевка попал в топ-10 популярных направлений отдыха в глэмпингах

Тарханкутский полуостров, где находится Оленевка, славится пейзажами.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, проанализировав данные летнего сезона 2021, узнали, где россияне чаще всего арендовали глэмпинги, то есть кемпинги, где для отдыха на лоне природы созданы цивилизованные условия.
В рейтинг вошли такие российские населенные пункты, как Оленевка, Геленджик, Луга, Андреаполь, Артыбаш, Ильинский, Калининград, Углич и Хужир, а также Гагра в Абхазии.
Крымская Оленевка, к слову сказать, расположена на Тарханкутском полуострове, где очень красивые виды и пейзажи.
Топ-10 популярных направлений отдыха в глэмпингах летом 2021 (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки)
Оленевка, 3152
Геленджик, 1645
Гагра, 2938
Луга, 5909
Андреаполь, 3300
Артыбаш, 4160
Ильинский, 4467
Калининград, 4000
Углич, 14650
Хужир, 4500
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