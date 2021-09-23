Крымский поселок Оленевка попал в топ-10 популярных направлений отдыха в глэмпингах

Тарханкутский полуостров, где находится Оленевка, славится пейзажами. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, проанализировав данные летнего сезона 2021, узнали, где россияне чаще всего арендовали глэмпинги, то есть кемпинги, где для отдыха на лоне природы созданы цивилизованные условия.

В рейтинг вошли такие российские населенные пункты, как Оленевка, Геленджик, Луга, Андреаполь, Артыбаш, Ильинский, Калининград, Углич и Хужир, а также Гагра в Абхазии.

Крымская Оленевка, к слову сказать, расположена на Тарханкутском полуострове, где очень красивые виды и пейзажи.

Топ-10 популярных направлений отдыха в глэмпингах летом 2021 (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки)

Оленевка, 3152

Геленджик, 1645

Гагра, 2938

Луга, 5909

Андреаполь, 3300

Артыбаш, 4160

Ильинский, 4467

Калининград, 4000

Углич, 14650

Хужир, 4500

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