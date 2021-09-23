Двое депутатов Государственного совета Крыма покинут пост

Двое депутатов Госсовета Крыма покинут парламент после избрания в Госдуму Фото: Архив "КП"

Депутаты Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк и Леонид Бабашов покинут региональный парламент после избрания в Госдуму. Вопрос о досрочном освобождении от должности внесен на рассмотрение Госсовета республики.

- Прекратить полномочия... 23 сентября 2021 года в связи с избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, – говорится в проекте решения.

Леонид Бабашов на данный момент занимает пост председателя комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу. Алексей Черняк является председателем парламентского комитета по туризму, курортам и спорту.

19 сентября в России прошли выборы депутатов Государственной думы. По всем одномандатным округам в Крыму победили представители «Единой России» – это Алексей Черняк, Константин Бахарев и Леонид Бабашов.

Ранее сообщалось, что вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов покидает свой пост. Вопрос об отставке внесен на рассмотрение депутатов главой РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50