Военные ЧФ отработали ракетные удары по мишеням в Крыму

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» ЧФ в ходе учения уничтожили учебные морские цели в акватории Черного моря. Фото: отдел информационного обеспечения ЧФ

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» ЧФ в ходе учения уничтожили учебные морские цели в акватории Черного моря, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Бойцы тренировались на полигоне Опук в Крыму.

- Особенностью стало применение беспилотных летательных аппаратов для отслеживания корабельной группы условного противника, оснащенной палубной авиацией, на дальних рубежах поражения, – говорится в сообщении.

В роли кораблей условного противника были задействованы два больших корабельных щита мишени.

- Далее военные выполнили нормативы по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке как новых, так и ложных стартовых позиций, а также пополнению боекомплекта с выполнением условных ракетных пусков, – добавили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Уточняется, что учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

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