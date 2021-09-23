В Крыму зафиксировали еще 293 человека с коронавирусом

Фото: пресс-служба главы РК
В Крыму за 22 сентября зафиксировали 293 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, из общего числа зараженных 197 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, а 96 ранее контактировали с заболевшими.
За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4729 человек.
Выздоровели за сутки 234 человека, а за весь период с начала пандемии - 66 209 человек.
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