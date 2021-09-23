Для работы над лекарством от коронавируса ученым Крыма не хватает инфраструктуры

В КФУ им. Вернадского продолжают работу над препаратом от коронавируса. Фото: АРХИВ КП

Для дальнейшей работы над лекарством от коронавируса крымским ученым не хватает инфраструктуры. Об этом «Комсомолке» рассказал проректор по научной деятельности КФУ им. Вернадского Анатолий Кубышкин.

По его словам, создание полноценного препарата в виде капель и средства для ингаляций возможно только при совместной работе с крупными лабораториями страны.

- Необходимо наличие специфической инфраструктуры, которой у нас нет. Исследования нужно проводить только с партнерами, при этом все, кто занимается этой темой, заняты своими разработками. Если же это не профильная организация, то продвигать свои разработки гораздо сложнее. Потому что не хватает то одного, то другого. Нам казалось, все будет просто, а оказалось все гораздо сложнее, - рассказал Кубышкин.

Летом прошлого года ученые из Крымского федерального университета начали проводить исследования по разработке лекарства от COVID-19. Внести свою лепту КФУ планировал в производство как вакцины, так и препарата для лечения коронавируса.

Для доклинических испытаний вуз специально закупил генно-модифицированных мышей. По словам ученых, крымская вакцина не токсична и может быть испытана на людях. Ее эффективность подтвердили американские специалисты.

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