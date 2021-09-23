Двое депутатов крымского парламента сложили полномочия из-за избрания в Госдуму

Госсовет Крыма прекратил полномочия избранных в Госдуму депутатов парламента республики Фото: Архив "КП"

Государственный совет Крыма прекратил полномочия депутатов республиканского парламента, избранных в Госдуму по результатам прошедших в регионе выборов. Как сообщили в пресс-службе парламента, решение принято во время дистанционного голосования 23 сентября.

Депутаты Госсовета 73 голосами «за» лишили депутатских полномочий Алексея Черняка и Леонида Бабашова. Ранее вопрос о досрочном освобождении от должности депутатов был вынесен на рассмотрение Госсовета республики.

Напомним, Алексей Черняк избран в Госсовет РК по Джанкойскому одномандатному округу от «Единой России» в 2019 году. Возглавляет комитет парламента по туризму, курортам и спорту. Бабашов попал в парламент республики по Красногвардейскому одномандатному округу, также от «Единой России» в 2019 году. Является председателем комитета Госсовета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

Ранее сообщалось, что депутаты приняли отставку вице-премьера правительства Крыма. Евгений Кабанов курировал реализацию ФЦП, а также сферы строительства и транспорта.

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