На Крым 24-25 сентября обрушатся грозовые дожди

На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение Фото: "КП" Архив

С вечера 24 сентября на Крым обрушатся сильные дожди с грозами и шквальным ветром, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, поэтому жителям и гостям полуострова лучше воздержаться от поездок на море, в горы и лес.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 24 сентября, ночью и утром 25 сентября в республике ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные дожди, грозы. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер до 20-25 метров в секунду, – говорится в сообщении.

В МЧС предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях, которые может спровоцировать непогода: подтопление территорий, аварии на объектах энергетики, ЖКХ, не исключены нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Ранее сообщалось, что после прохладных выходных Крым вновь согреет солнце. Температура воздуха поднимется до 23 градусов.

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