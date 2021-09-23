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Экономика23 сентября 2021 13:04

Власти Симферополя намерены улучшить ситуацию с транспортом в городе

Выделены средства для восстановления и ремонта машин
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Мэр Симферополя пообещал улучшить ситуацию с транспортом в городе

Мэр Симферополя пообещал улучшить ситуацию с транспортом в городе

Фото: Архив "КП"

В Симферополе специалисты прорабатывают возможности оптимизации городских маршрутов, сообщили в пресс-службе местной администрации. Организация работы транспорта требует системной работы.

- Одна из значимых потребностей для людей – качественное передвижение. На сегодняшний день выделены средства для восстановления и ремонта транспорта, – цитирует РИА мэра крымской столицы Валентина Демидова.

В ближайшее время городские власти планируют провести торги. В Симферополе уже есть некоторые изменения в работе муниципальных маршрутов. Жители города оценили их достаточно позитивно.

Ранее сообщалось, что власти России выделили восемь миллиардов рублей на ремонт дорог в Республике Крым. Средства позволят привести в надлежащее состояние 254 километра магистралей, что повысит привлекательность региона для инвесторов и туристов.

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