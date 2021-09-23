В Симферополе планируют газифицировать микрорайон Каменка

В Симферополе готовятся к реализации проекта по газификации микрорайона Каменка, сообщил глава местной администрации Валентин Демидов.

По его словам, в рамках рабочей встречи с директором ГУП РК «Крымгазсети» Сергеем Тарасовым были рассмотрены основные вопросы, а также определены пути и алгоритмы дальнейших действий.

- На сегодняшний день разработана предварительная трасса, по которой будет проложен газопровод. Очередной этап – подготовка проектно-сметной документации, – сообщил Демидов.

Он уточнил, что на этом этапе важно учесть ключевые моменты: помнить об особенностях застройки самого района, согласовать проект с уже существующими сетями, а также учесть перспективы по прокладке новых. В ближайшее время будут закреплены ответственные должностные лица от администрации и «Крымгазсетей» за реализацию данного проекта.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50