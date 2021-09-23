Где в Симферополе нет воды 23 сентября

В Крыму на некоторых улицах 23 сентября нет воды Фото: "КП" Архив

В Симферополе 23 сентября некоторые улицы остались без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице с 22.00 часов 23 сентября до 06.00 часов 24 сентября будет ограничено водоснабжение на улицах Совхозная, В.Роик, А. Домбровского, К. Симонова, Бородина, Луговая (частично), Кечкеметская (от улицы Арабатской до ресторана «Ковчег»), Волочаевская, Хабаровская, С. Лазо, Панфиловцев, Алтайская, Каширина, Судакская, Добросмыслова, а также на прилегающих улицах и переулках.

До 17.00 воды в городе не будет на улицах Дзюбанова, Донская (частично), Куйбышева, Совхозная, Московская, Чонгарская, а также на переулках Совхозный, Донской, Бокуна, Стрелковый.

Кроме того, краны будут сухими до 20.00 на улице Декабристов, улице Морозова, улице Шполянской, улице Дзержинского, улице Б. Хмельницкого и на бульваре Франко. Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

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