В Симферополе на 14 дней перекроют улицу Гурзуфскую

В Симферополе временно перекроют улицу Гурзуфскую. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе с 07.00 часов 27 сентября перекроют Гурзуфскую улицу из-за проведения работ по ремонту сетей водоснабжения, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Недоступен для автомобилей будет участок от улицы Киевская до улицы Инкубаторная до 20.00 часов 10 октября. В пресс-службе уточнили, для автомобилистов организуют объезд.

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ в крымской столице перекроют движение по Проспекту победы. Проезд будет недоступен на участке от площади имени Куйбышева до улицы Лермонтова с 23.00 часов 24 сентября до 06.00 часов 26 сентября и от площади имени Куйбышева до улицы Грибоедова с 23.00 часов 27 сентября до 06.00 часов 29 сентября.

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