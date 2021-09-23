Прокуратура Крыма взяла на контроль дело гибели 17-летнего подростка в ДТП

По данным следствия, водитель за рулем авто был пьян. Фото: пресс-служба МВД по РК

Прокуратура в Крыму взяла на контроль ход расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб 17-летний подросток, сообщили в пресс-службе надзорных органов.

Напомним, в крымском селе Амурское Красногвардейского района 22 сентября 2021 года произошло ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний пассажир.

Установлено, что за рулем находился мужчина 1985 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. В ходе расследования специалисты установят все обстоятельства произошедшего, также оценят исполнение мер безопасности во время движения. Кроме того, будет дана оценка обстановке и условиям жизни подростка.

- На особый контроль поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами, по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения), – уточнили в пресс-службе.

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