В Симферополе на маршрутах №4 и №49 появился дополнительный транспорт

В Симферополе на популярных маршрутах появился дополнительный транспорт Фото: Архив "КП"

Принято решение усилить работу маршрутов №4 и №49 после многочисленных обращений местных жителей. Их работа находится на контроле Министерства транспорта Крыма и ведется в рамках исполнения поручения главы РК Сергея Аксенова.

- Из-за заторов на дороге, маршруты не выдерживали интервал движения. Поступали жалобы от граждан, теперь на маршруте №4 работает 7 автобусов, а на маршруте №49 – 6 единиц техники. Интервал движения 20 минут, – отметил заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

В крымской столице регулярно проводится проверка маршрутов и вносятся корректировки в их работе.

Ранее сообщалось, что в Крыму организован новый маршрут Симферополь-Лекарственное. Транспорт рассчитан на 59 пассажиров среднего класса.

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