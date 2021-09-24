На пляже в Керчи найден труп мужчины с веревкой на ноге

Морское побережье в Керчи. Фото: Юлия МАРКИНА

На пляже в районе поселка Подмаячное в Керчи найден труп мужчины. Информация об этом накануне появились в социальных сетях. Позже администрация одной из групп удалила шокирующие фото.

По информации очевидцев, на вид мужчине 50-60 лет, он одет в белую майку и рубашку с длинным рукавом, на ногах резиновая обувь, к ноге привязана веревка.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, они увезли тело с пляжа.

Официальных комментариев правоохранителей пока нет.

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