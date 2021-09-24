За сутки коронавирусом в Крыму заболели 308 человек

В Крыму снова растет число заболевших коронавирусом. Фото: Архив КП

Количество заболевших COVID-19 в Крыму снова растет. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 308 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его информации, 207 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, 101- ранее контактировал с заболевшими.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 7199 человек.

С выздоровлением выписаны 207 человек. За весь период пандемии выздоровели – 66 416 человек.

В Крыму продолжает действовать режим «повышенной готовности». Жителям и гостям полуострова рекомендуют пользоваться защитными масками в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

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