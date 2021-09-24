В Симферополе 24 сентября на некоторых улицах не будет воды

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ Фото: Архив "КП"

В Симферополе 24 сентября по некоторым адресам нет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 22.00 до 24.00 краны будут сухими на улице Балаклавская, 68 и улице Коммунальная (частично).

В Симферопольском районе до 17.00 воды не будет в селе Пионерское – микрорайон «Понтос» (улица Садовая, улица Спартанская, улица Афинская, улица Константинопольская, улица Гиппократа, улица Македонского, улица Херсонесская).

Уточняется, что временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в Крыму тепло до +20. В конце дня на полуостров могут обрушиться грозовые ливни, также ожидается усиление ветра. В регионе действует штормовое предупреждение, поэтому стоит на время отложить поездки к морю, в горы и леса.

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