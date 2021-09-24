Пострадавшие при потопе в Крыму начали получать компенсации

Пострадавшие от наводнений в Крыму начали получать выплаты за имущество Фото: Юлия МАРКИНА

Пострадавшие при летних подтоплениях в Крыму начали получать выплаты на восстановление своего жилья 23 сентября, сообщили в пресс-службе Минсоцполитики РК.

Так, первые средства перечислены на сумму 18,8 миллиона рублей 47 собственникам жилых помещений.

- Муниципальными образованиями города Керчь, Ленинского и Бахчисарайского районов начата выплата материальной помощи тем, чьи дома были повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, – говорится в сообщении.

Уточняется, что для граждан, которые имеют правоустанавливающие документы на пострадавшее имущество «украинского образца» в МФЦ по месту регистрации организован прием документов для перерегистрации имущества в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что пострадавшим от потопа крымчанам выделят еще 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти средства пойдут на покупку, капремонт жилья, а также на расчистку русел рек.

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