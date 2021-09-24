Корпус заброшенного лагеря «Вертолет» в Крыму изнутри напоминает сказочный лес

Природа победила руины детского лагеря на востоке Крыма. Фото: Все растения Крыма/Вконтакте

Кадры, сделанные внутри корпусов заброшенного пионерского лагеря «Вертолет» на Керченском полуострове, напоминают кадры фильмов про апокалипсис, который произошел несколько десятилетий назад.

Как пишет ForPost, сейчас развалины строения находятся под судебным арестом. Необычные снимки опубликованы в группе «Все растения Крыма» соцсети ВКонтакте. Авторы фото утверждают, что территория лагеря была заброшена еще в 1990-х годах.

Бывшие корпуса привлекают фотографов и киношников. Фото: Все растения Крыма/Вконтакте

- Лагерь прекратил свою деятельность в 90-х. С тех пор там безраздельно царствуют растения. Особенно разгулялись различные лианы: плющ, девичий виноград, кампсис, ломонос. Они полностью оплели фасад, захватили лестницы и комнаты. На территории лагеря снимали эпизоды фильма «Обитаемый остров» Бондарчука, – цитирует СМИ автора поста.

Сейчас строения переданы в аренду предпринимательнице из Керчи. Фото: Все растения Крыма/Вконтакте

По их информации, именно здесь снимал несколько эпизодов Федор Бондарчук для своего фильма «Обитаемый остров».

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