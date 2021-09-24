Пара из Севастополя пальнула из ракетницы в автомобиль соседки

Жители Севастополя чуть не сожгли соседскую машину, пальнув в нее из ракетницы. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/Вконтакте

Жители Севастополя чуть не сожгли авто своей соседки, пальнув в нее из ракетницы. Видео с инцидентом опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что выстрел попал под переднюю часть машины. Огонь начал быстро распространятся, благо машина пострадала не сильно. На месте осталась часть патрона. Возмещать нанесенный ущерб молодые люди отказались. Поэтому вопрос, судя по всему, будут решать через органы правопорядка.

- Женщина попыталась решить вопрос с пироманом по-людски, но тот ответственность брать не захотел. Владелица машины обратилась в полицию, – рассказал автор видео.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50