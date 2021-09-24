Крымская студентка завоевала «золото» на Чемпионате мира по гребле на байдарках

Первое место девушка разделила вместе с Кристиной Ковнир на дистанции 200 метров для байдарок-двоек. Фото: Пресс-служба КФУ

Студентка из Севастопольского экономико-гуманитарного института КФУ Анастасия Долгова завоевала «золото» на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене, сообщили в пресс-службе вуза.

Первое место девушка разделила вместе с Кристиной Ковнир на дистанции 200 метров для байдарок-двоек. Спортсменки смогли преодолеть дистанцию за 37,41 секунды.

- Семь лет понадобилось, чтобы завоевать золотую медаль на Чемпионате мира в тандеме с Кристиной Ковнир из Санкт-Петербурга. В 2019 году в Венгрии мы остановились в шаге от бронзовой медали, поэтому для нас было важно выступить достойно, показав красивую слаженную греблю и завоевать наивысшую награду, - отметила победительница.

Свое выступление она оценила на твердую четверку и заметила, что еще есть, над чем поработать и к чему стремиться. А пока в планах у спортсменки отдохнуть и провести время с семьей, чтобы с новыми силами начать новый сезон. Анастасия планирует готовиться к Летним олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году.

Заметим, Анастасия Долгова уже завоевала две бронзовые медали на Первенстве мира в Португалии на дистанции 200 метров среди байдарок-одиночек и на дистанции 500 метров среди байдарок-четверок. Сейчас девушка - действующая чемпионка России по академической гребле, имеет разряд «Мастер спорта международного класса».

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