В аэропорту Симферополя 26 сентября откроется автокинотеатр

В аэропорту крымской столицы откроется автокинотеатр. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

На привокзальной площади международного аэропорта «Симферополь» с 26 сентября начнет работать кинотеатр, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На протяжении пяти дней там будет проходить фестиваль уличного кино «Vote To Film». На большом экране можно будет посмотреть отечественные авторские короткометражные картины. Кто станет победителем фестиваля, решат зрители.

- На экране, специально смонтированном для фестиваля на парковке P1 аэропорта, с 26 по 30 сентября будут демонстрироваться отечественные короткометражные ленты. Зрители смогут выбрать победителя конкурсного дня голосованием при помощи света фар, – говорится в сообщении.

Победитель получит приз от организаторов. Уточняется, что в дни фестиваля автокинотеатр будет работать с 20:00 до 22:00. Проезд на киноплощадку бесплатный и осуществляется по специальным флайерам, которые будут выдавать при въезде в зону кинотеатра.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50