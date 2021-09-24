Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Государственного герба и флага РК

В Крыму празднуют День Государственного герба и флага РК Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Государственного герба и флага Республики Крым. По его словам, данные символы отражают историю региона.

- Они отражают нашу историю, символизируют цели и ценности, объединяющие народы республики. Грифон – древний символ Тавриды, девиз на гербе выражает нашу общую цель, а в цветах флага отражена неразрывная связь Крыма с Россией. Под этими символами мы вернулись домой, под этими символами сегодня развивается наш регион, – цитирует Крымская газета главу республики.

Напомним, что Государственные символы республики были утверждены решением Верховного Совета Крыма 24 сентября 1992 года.

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