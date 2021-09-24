Для жителей Ялты проведут 30 бесплатных экскурсий

Для крымчан организуют 30 бесплатных экскурсий в честь Дня туризма Фото: Александра Тимощенко

В Ялте 27 сентября пройдет «Крымский экскурсионный флешмоб» – для местных жителей проведут 30 бесплатных экскурсий, сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

По центральным историческим частям города состоится 7 акций. Цель проведения таких мероприятий – показать местным жителям привычные для них места с новой стороны, рассказать о личностях, которые живут в городе и много делают для него.

Экскурсии будут проходит с соблюдением противоковидных мер: все участники обязаны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. В каждую экскурсионную группу будут входить 15 человек, которым необходимо сделать предварительную запись. Начало экскурсии: набережная имени Ленина, памятник В.И. Ленину в 14.00, запись по телефону: +7 978 770 93 57;

- «Места царского отдыха – Ореанда, Ливадия». Начало экскурсии: остановка «Ореанда» / Севастопольское шоссе в 14.00, запись по телефону: +7 988 505 43 05;

- «Ялта Музыкальная». Начало экскурсии: остановка Садовая (в сторону рынка) в 12.00, запись по телефону: +7 978 902 64 98.

- «Чехов в Ялте». Начало экскурсии от памятника В.И. Ленину в 14.00, запись по телефону: запись по телефону: +7 978 815 20 97;

- «Симеиз – Исторический вояж». Начало экскурсии: вилла «Ксения» в 12.00, запись по телефону: +7 978 757 18 29;

- «Путешествие в дореволюционную Алупку». Начало экскурсии: площадь Ленина в 12.00, запись по телефону: +7 978 757 18 29,

- «Гурзуф древний и современный – переплетение эпох». Начало экскурсии: гостиница «Чайка» в 15.00, запись по телефону: +7 978 705 39 65.

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