Конкурс на замещение должности главы администрации проходит в Керчи. Фото: Юрий Гоцанюк/Instagram

Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на должность главы администрации Керчи. По итогам собеседования во второй этап конкурса вышли нынешний исполняющий обязанности главы администрации Святослав Брусаков и замначальника автоколонны госпредприятия «Крымтроллейбус» Николай Дубинин.

- Неплохой уровень подготовки. Все кандидаты рассказали о своих программах, свое видение развития Керчи, как они себе это представляют. По итогам голосования на первом месте Брусаков, у него 80 баллов, на втором Дубинин - 68 баллов, - сказал глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, который возглавил конкурсную комиссию.

Параллельно с собеседованием, которое по инициативе главы республики Сергея Аксенова, транслировалось в прямом эфире, голосование было доступно на сайте правительства Крыма. В нем приняли участие 2 356 человек. По результатам голосования наибольшее количество голосов набрал Святослав Брусаков – 80% и Николай Дубинин – 12.5%. Остальные кандидаты набрали меньшее количество процентов, сообщил Гоцанюк.

Окончательно кандидатуру главы администрации должны утвердить депутаты горсовета на сессии 30 сентября.

Всего на должность глав администрации Керчи претендовали шесть человек. Кроме Брусакова и Дубинина, документы на конкурс подали депутат горсовета, директор керченского рыбоконсервного завода «Пролив» Георгий Тригубенко, руководитель отдела продаж частного предприятия Артём Рыбчинский, директор МУП «Парк Культуры и отдыха» Ольга Богдан и руководитель юридической службы ООО «Индустриальный парк «Еникале» Игорь Аксентов.

В начале августа, поле отставки Сергея Бороздина, временно исполняющим обязанности главы администрации Керчи был назначен Святослав Брусаков.

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