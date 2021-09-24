В Симферополе пьяный водитель спровоцировал ДТП и пытался скрыться

В Симферополе поймали пьяного водителя, который спровоцировал ДТП Фото: Архив "КП"

Росгвардейцы в Симферополе задержали недобросовестного водителя, который поспешил скрыться после ДТП, которое произошло по его вине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Сообщил об инциденте сотрудникам вневедомственной охраны пострадавший в аварии водитель легкового автомобиля. Он рассказал о происшествии на дороге и описал приметы его предполагаемого виновника.

- Нарушитель правил дорожного движения предпринял попытку скрыться, но патрульный экипаж Росгвардии преградил ему дорогу и задержал недобросовестного водителя, который имел явные признаки алкогольного опьянения, – говорится в сообщении.

Выяснилось, что виновник ДТП – 43-летний житель крымской столицы. Стражи порядка передали его сотрудникам ГИБДД.

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