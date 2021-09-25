Погода в Крыму на 25 сентября: дожди и тепло до +20

В Крыму дождливая суббота. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, синоптики обещают ливни и грозы. Повсеместно дует северо- западный ветер, то есть норд-вест.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный до 20 м/с. Температура воздуха днем 15...17°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь. Норд-вест до 15 м/с. Днем т до +18…20°.

В Ялте, как информирует gismeteo.ru, столбик термометра покажет +14…17°, скорость северо-западного ветра до 32 м/с. Дождь.

В Евпатории +14…18°, скорость норд-веста 4-15 м/с. Дождь.

В Феодосии тепло 13…15°, норд-вест 7-15 м/с. Дождь.

В Керчи свежо, всего +13…15°, скорость норд-веста 4-9 м/с. Дождь.

Температура воды в Черном море + 19…22°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50