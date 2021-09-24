В Крыму из-за подтопленной территории отложено возведение спорткомплекса

Под Симферополем отложено строительство спорткомплекса из-за подтопленной территории Фото: Анна КИРИЕНКО

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Симферопольском районе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» остановили из-за обильных осадков, сообщила начальник главного управления по реализации национальных проектов в Республике Крым Наталья Писарева.

По ее словам, возведение ФОКа в селе Добром должны были уже начать, но работы отложены из-за того, что территория оказалась подтоплена после ливней.

- В связи с погодными условиями, которые у нас проявились, потекли те реки, которых не было. Поэтому сейчас проводятся новые изыскания и после того, как мы завершим все эти процедуры, начнется строительство ФОКа, – сообщила Писарева.

Ранее сообщалось, что в Симферополе открылся модульный корпус детсада «Жар-птица».

троение возвели в кратчайшие сроки.

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