В Евпатории задержали выходца с Кавказа за избиение местного жителя

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за грабежи и торговлю наркотиками Фото: Архив "КП"

Стражи порядка задержали 31-летнего выходца из северокавказского региона России, который подозревается в избиении жителя Евпатории.

- При въезде в Симферополь, при попытке скрыться от органов правопорядка, задержан нарушитель, который участвовал в драке и наносил удары потерпевшему, по подозрению в совершении преступления и дал признательные показания, – цитирует «Крым 24» пресс-службу МВД по РК.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 21 на 22 сентября в Евпатории. Потерпевшего доставили в больницу с переломами костей лица, а также повреждениями костей свода и основания черепа. Виновники сбежали с места происшествия и хотели покинуть территорию полуострова, чтобы избежать ответственности.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и совершение грабежа. В Крым мужчина приехал, чтобы заработать. В настоящий момент сотрудники полиции ищут остальных участников произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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