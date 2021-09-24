В Симферополе ищут владельцев недвижимости Фото: Архив "КП"

В Симферополе ищут владельцев ранее учтенных объектов недвижимости, чтобы провести регистрации права собственности на них, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок выявления таких правообладателей.

- Внесение сведений о правообладателях обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов, убережет от мошеннических действий с их имуществом, позволит уточнить контактные данные правообладателей объектов недвижимости, что поможет избежать возникновения имущественных споров, – говорится в сообщении.

Уточняется, что работа проводится в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и помещений. Владельцы такой недвижимости могут обратиться в департамент развития муниципальной собственности по улице Толстого, 15 (детальную информацию можно получить по телефону: 51-25-16).

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