Отели и санатории Крыма забиты на 70% этой осенью

Интерес туристов к отдыху в Крыму не падает Фото: Архив "КП"

С наступлением довольно прохладной осени в Крыму, интерес отдыхающих к полуострову не падает. Как сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК, регион продолжает лидировать среди популярных туристических направлений.

Согласно данным по уровню бронирования отелей и санаториев в Крыму, в сентябре-октябре средства размещения забиты на 70%.

- При этом ряд отелей забронированы до 80-100% как в сентябре, так и в октябре. А санатории полуострова в среднем загружены на 70-80% в сентябре, по ряду объектов загрузка составляет 90-95%, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что учителя Крыма могут получать за путевки в местные отели кэшбек. Экономия может составить несколько тысяч рублей.

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