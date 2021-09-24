По факту массовой драки в Евпатории возбуждено уголовное дело

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После массового конфликта на заправке в Евпатории, в ходе которого были задержаны 58 человек, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, был задержан уроженец одного из регионов Северного Кавказа.

Напомним, 22 сентября полицейские задержали участников конфликта на одной из евпаторийских АЗС. У некоторых изъяли травматическое оружие. В результате конфликта пострадал сорокалетний евпаториец. Мужчину госпитализировали, у него диагностировали переломы костей лица, а также повреждения костей свода и основания черепа.

- По факту причинения гражданину телесных повреждений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

При въезде в Симферополь от правоохранительных органов пытался скрыться 31-летний выходец и северокавказского региона России. Он участвовал в драке и наносил удары потерпевшему. Силовики задержали нарушителя, он признался в содеянном.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и совершение грабежа.

Ряд участников драки скрылись с места происшествия и хотели покинуть Крым.

Сейчас силовики принимают меры для задержания остальных участников инцидента. Активные участники конфликта привлечены к административной ответственности.

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