Суд отправил в СИЗО экс-министра строительства Крыма Михаила Храмова

Экс-министра строительства и архитектуры Михаила Храмова суд отправил в СИЗО на два месяца. Фото: Архив КП.

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения бывшему министру строительства и архитектуры Крыма Михаилу Храмову в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Храмов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Решением суда экс-министр будет находиться в СИЗО до 22 октября. Необходимость нахождения под стажей следствие аргументировало тем, что Храмов может укрыться от следствия или помешать ему, уничтожив доказательств. В свою очередь защита настаивала на домашнем аресте.

Храмова задержали в пятницу сотрудники ФСБ. Ему предъявлено обвинение по уголовному делу о мошенничестве, совершенном группой лиц либо в особо крупном размере. В документах следствия утверждается, что зампредседателя Совета министров Кабанов вместе с министром строительства и архитектуры Храмовым при реализации республиканской адресной инвестиционной программы в рамках ФЦП по предварительному сговору необоснованно завысили сметную стоимость строительно-монтажных работ по объекту «Ивановский водозабор», совершив хищение бюджетных средств в размере 57 миллионов рублей.

22 сентября глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об отставке Михаила Храмова.

Также в пятницу Киевский райсуд Симферополя отправил в СИЗО бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова.

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