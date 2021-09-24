В Симферополе женщина с бутылкой напала на АЗС

В Симферополе задержали женщину, устроившую дебош на АЗС. Фото: Управление Росгвардии в Крыму/сайт Фото: другой источник.

В Симферополе сотрудники Росгвардии задержали нетрезвую женщину, которая устроила дебош на АЗС. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, находившийся ночью на маршруте патрулирования в одном из районов города, получил информацию о конфликте, разгоревшемся на автозаправочной станции, где сработала кнопка тревожной сигнализации.

- На месте инцидента к росгвардейцам обратились сотрудники АЗС и указали на женщину, которая выражалась нецензурной бранью в их адрес, вела себя агрессивно и уже успела разбить бутылкой от пива стеклопакет в кабине оператора. По внешним признакам женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сообщается, что росгвардейцы успокоили и задержали неадекватную посетительницу АЗС. Ею оказалась 38-летняя неработающая местная жительница. Женщину передали сотрудникам полиции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50