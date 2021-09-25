Коронавирусом в Крыму заболели еще 322 человека

В Крыму растет число заболевших COVID-19. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Заболеваемость коронавирусом снова идет вверх. За минувшие сутки в Крыму COVID-19 заболели еще 322 человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Суточный показатель заболевших второй день подряд фиксируется на уровне выше трехсот человек после некоторого спада с конца августа.

Из общего количества заболевших за 24 сентября 258 обратились к врачам самостоятельно, 64 –ранее контактировали с инфицированными.

За сутки сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5298 человек.

С выздоровлением выписаны 470 человек, все го за период пандемии выздоровели 66 886 человек.

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