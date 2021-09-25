В ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погибли два человека

В ДТП на трассе Симферополь - Ялта погибли два человека. Фото: Скрин из видео Автопартнер Крым Симферополь/Вконтакте

ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошло в субботу утром на трассе Симферополь – Алушта – Ялта. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, в 07.56 на 705 километре автодороги водитель автомобиля Volkswagen Polo не учёл дорожную обстановку, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом.

- В результате ДТП смертельно травмированы два человека. Водитель и пассажир Volkswagen Polo», – сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что еще два пассажира легкового автомобиля доставлены в больницу. Из пяти пассажиров автобуса никто не пострадал. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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