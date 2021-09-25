В Судаке проходит благотворительная акция «Белый цветок»

Судак в этом году выбран главным городом проведения акции "Белый цветок " в Крыму. Фото: Администрация Судака/Instagram

Благотворительная акция «Белый цветок» проходит в Судаке, который в этом году стал главной республиканской площадкой мероприятия.

Свои работы на ярмарке представили школы и библиотеки города, Арт-кластер «Таврида», Свято-Покровский храм, Центр социального обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов, а также казачье общество и туристско-оздоровительный комплекс Судака.

В центре города работает благотворительная ярмарка. Фото: Администрация Судака/Instagram

На старте акции ярмарочные ряды освятил настоятель Свято-Покровского храма Архимандрит Марк.

- Каждый желающий смог приобрести продукцию по душе и тем самым, внес свою лепту помощи тем, кто в этом нуждается, - сообщает пресс-служба администрации Судака.

Собранные средства пойдут на помощь детям. Фото: Администрация Судака/Instagram

Собранные в ходе акции средства будут направлены на строительство Крымского детского хосписа, где будет оказываться помощь детям с паллиативными диагнозами, а также на финансовую поддержку семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, часть денег направят благотворительному фонду «Будем милосердны», который помогает добраться до места лечения детям, которые нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи.

Благотворительная акция «Белый цветок» в эту субботу проходит во многих городах Крыма. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение мероприятия, внеся изменения в указ о «режиме повышенной готовности».

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