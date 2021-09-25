В Крыму открыли памятник погибшему в Чечне Герою России

В Крыму открыли памятник Герою России Сергею Косачеву. Фото: Пресс-служба Южного военного округа

В селе Октябрьское Красногвардейского района прошла торжественная церемония открытия памятника Герою России капитану медицинской службы Сергею Косачеву, погибшему в ходе контртеррористической операции в Чечне в 1996 году. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа ЧФ России.

- Памятник был изготовлен на добровольные пожертвования ветеранов боевых действий и по инициативе Героя России Владимира Недобежкина, - сообщили в пресс-службе

Сергей Косачев родился в поселке Октябрьское в Крыму 2 февраля 1960 года. В ночь с 17 на 18 января 1996 года Косачёв лично участвовал в бою с пытавшимися прорваться из окружения бандгруппами в селе Первомайское Чеченской республики, оказывал помощь раненым. При попытке вынести из-под обстрела получившего тяжёлое ранение бойца он погиб.

Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 1996 года за «мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания» капитан медицинской службы Сергей Косачев посмертно был удостоен звания Героя Российской Федерации.

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