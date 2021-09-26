Погода в Крыму на 26 сентября: западный ветер и тепло до +22

В Симферополе переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
26 сентября на Крымский полуостров пришел серенький и невзрачный выходной.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 18...20°, - сообщили в Гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Скорость западного ветра до 11 м/с. Днем +20…22°.
В Ялте, как информирует gismeteo.ru, столбик термометра дотянется до +21°, скорость западного ветра 3-15м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +12…21°, скорость западного ветра 4-6 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии тепло 14…22°, западный ветер 4-12 м/с. Малооблачно.
В Керчи столбик термометра не поднимется выше +21°, скорость западного ветра 5-13 м/с. Небольшой дождь.
Температура воды в Черном море + 19…21°.
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