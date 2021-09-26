Где в Симферополе и Севастополе 27 сентября отключат электричество

Свет отключат в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Временные перебои с подачей тока возникнут из-за ремонта трансформаторных подстанций и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. 51 Армии 42-80 (чет), 43-69 (нечет),

пер. Ладыгина, 1

ул. Коцюбинского, 53

ул. Лебедева 50-60 (чет), 59/72-69 (нечет)

ул. Солнечная, 60, 59-63 (нечет)

ул. Бетховена 36-40(чет), 45-49 (нечет)

ул. Снайперов 24-38 (чет), 17-79 (нечет)

ул. Федотова 2-28 (чет), 1-21/37 (нечет)

ул. Федько, 26-30

ул. Сенная 1-27(нечет)

ул.1-й Конной Армии 48-76 (чет), 19а,25а

ул. Аянская 42-70 (чет), 41-67 (нечет)

ул. Красных Зорь 38-40 (чет), 25-33 (нечет)

ул. Табачная 18-28 (чет), 11-19 (нечет)

ул. Дружбы, 81-93

ул. Севастопольская, 2-4а

ул. Сергеева-Ценского, 4, 4а

ул. Одесская, 3/2-9

ул. Некрасова, 12-22 (чет), 9-29 (нечет)

ул. Кирова, 19а

пер. Бондарный, 2

ул. Пролетарская, 5-19

ул. Турецкая, 2, 3/15

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

п. Инкерман: ул. Малиновского,11-13; ул. Шевкопляса 6-8,1,5-7

с 8.00 до 17.00

ул. Куликово поле 70, 71

уч.94,47, ул. Генерала Коломийца 8-а,10-а,14-а,14-б, 6,12

пр. Генерала Острякова 65-67(нечет)

с 7.00 до 17.00

пер. Луганский 1-9(нечет),13

ул. Севастопольская 66-а,2-52(чет),56,60,62,64,86-88(чет), 35-а,35-б,1-49(нечет),53-109(нечет),117

пер. Студентов 4-а,2

ул. Титова 4-34(чет),12/2, 23-а,7-39(нечет)

ул. Чапаева 2-20(чет), 1-9(нечет)

ул. Гагарина 2-14(чет), 1-29(нечет)

ул. Фильченкова 4-16 (чет), 3-27(нечет)

пер. Дорожный 1-11(нечет)

ул. Красносельского 2-22(чет), 1-27(нечет)

ул. Паршина 4-16(чет),24, 29-б,29-в,1-13(нечет),17-33(нечет)

пер. Братский 8-12(чет), 3-5(нечет)

ул. Одинцова 2-12(чет), 16-24(чет), 17-а,1-19(нечет)

пер. Подгорный 1-21 (нечет)

пер Речной 2-а,2-14(чет), 1,5-11(нечет)

пер Серноводный 4-10(чет)

ул. Цибулько 2-12(чет), 1-9 (нечет)

ул. Пирогова 2-22(чет), 1-9(нечет)

пер. Мирный 2-10(чет)

ул. Титова 2

с 9.00 до 17.00

п. Пироговка: пер. Горина 7-15; туп. Озерный; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 22-а; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-11; ул. Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12.

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