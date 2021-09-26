В Крыму выявили 338 новых случаев коронавируса

Выздоровевших за весь период - 66 974 человека. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 338 случаев новой коронавирусной инфекции. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из общего количества заболевших 231 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6497 человек, - отметил он.

Так, количество выздоровевших за сутки составляет 88 человек, выздоровевших за весь период - 66 974 человека.

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