В Крым пришел холодный фронт с сильными дождями

В воскресенье уже выглянет солнце и столбики термометра поползут вверх Фото: Архив "КП"

На выходных в Крыму ожидается неустойчивая и переменчивая погода, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в субботу на полуостров придет холодный фронт, который принесет много дождей и низкую температуру. Однако в воскресенье уже выглянет солнце и столбики термометра поползут вверх.

- Все это будет сопровождаться интенсивными ливневыми дождями, особенно в ближайшую ночь и утром, когда будут серьезные заряды ливневых осадков. Температура аномально низкая, ночью +7…+12, а днем максимум, на что приходится рассчитывать, - это +11…+16. Напомню, что норма в сентябре для Симферополя – это +23 градуса, - отметил Тишковец.

Напомним, 26 сентября в крымской столице переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 18...20°

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