Симферополь почти подготовлен к подаче тепла в дома

Отопительный сезон в Симферополе начался 27 октября Фото: Архив "КП"

Крымская столица почти полностью готова к отопительному сезону, сообщил заместитель главы администрации Симферополя Сергей Чернов.

По его словам, на сегодняшний день город уже готов в общей сложности на 93%, а многоквартирные дома - на 97%, так как из 93 котельных отопление можно включать в 86.

- По объектам соцкультбыта ситуация почти аналогичная - тепло готовы принять почти все столичные школы, сады и больницы, - отметил Сергей Чернов.

Напомним, отопительный сезон в Симферополе начался 27 октября. Тогда теплый октябрь выручил коммунальщиков и позволил оттянуть подачу тепла в дома. В этом году прохладная осень пришла намного раньше.

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