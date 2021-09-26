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Общество26 сентября 2021 17:10

В Симферополе планируют убрать Бородинское кольцо

Там обычно образуются большие пробки
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Большинство улиц крымской столицы не рассчитаны на современный автомобильный трафик

Большинство улиц крымской столицы не рассчитаны на современный автомобильный трафик

Фото: Архив "КП"

В Симферополе планируют полностью перестроить Бородинское кольцо. Как сообщил глава города Валентин Демидов, сделать это планируют из-за того, что там постоянно образуются километровые пробки.

- Рассматривается возможность оптимизации схем организации движения. Например, Бородинское кольцо, возможно, перестанет быть кольцевым перекрестком. Есть предложения по изменению организации движения на нем. Проект сейчас в стадии изучения, —отметил градоначальник РИА новостям .

Он также добавил, что большинство улиц крымской столицы не рассчитаны на современный автомобильный трафик. В городе очень мало широких трасс, а на узких улицах припаркованы автомобили.

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