В Симферополе планируют убрать Бородинское кольцо

Большинство улиц крымской столицы не рассчитаны на современный автомобильный трафик Фото: Архив "КП"

В Симферополе планируют полностью перестроить Бородинское кольцо. Как сообщил глава города Валентин Демидов, сделать это планируют из-за того, что там постоянно образуются километровые пробки.

- Рассматривается возможность оптимизации схем организации движения. Например, Бородинское кольцо, возможно, перестанет быть кольцевым перекрестком. Есть предложения по изменению организации движения на нем. Проект сейчас в стадии изучения, —отметил градоначальник РИА новостям .

Он также добавил, что большинство улиц крымской столицы не рассчитаны на современный автомобильный трафик. В городе очень мало широких трасс, а на узких улицах припаркованы автомобили.

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