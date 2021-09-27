Погода в Крыму на 27 сентября: переменная облачность и тепло до +21

В Крыму хозяйничает осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 сентября на Крымском полуострове, как обещают местные синоптики, пройдет без опасных метеорологических явлений. Но надеяться на солнечный и теплый понедельник не стоит.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 17...19°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный до 11 м/с. Днем тепло 19…21°.

В Ялте, судя по данным gismeteo.ru, +16…19°, скорость юго-восточного ветра 2-8 м/с. Дождь.

В Евпатории +14…18°, скорость северо-восточного ветра 4-9 м/с. Ясно.

В Феодосии тепло 13…17°, северный ветер 4-9 м/с. Малооблачно.

В Керчи всего 13…17°, скорость северного ветра 5-9 м/с. Небольшой дождь.

Температура воды в Черном море + 19…21°.

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