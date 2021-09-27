К крымским чиновникам возникли вопросы на фоне расследования дела Евгения Кабанова

Кабанов занимал должность вице-премьера с ноября 2018 года. Фото: Евгений Кабанов/Facebook

К некоторым руководящим чиновникам администраций курортных городов «возникли вопросы» в процессе расследования дела бывшего вице-премьера республики Евгения Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова.

- Отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск, – цитирует РИА собеседника агентства.

Напомним, уголовное дело против Кабанова возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере. Обвинение инкриминирует ему махинации на 57 млн рублей. Такой ущерб якобы был нанесен бюджету региона от действия бывшего вице-премьера. Кроме Кабанова по делу проходят бывший министр строительства Крыма Михаил Храмов и руководитель одной из строительных компаний Роман Журавлев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50