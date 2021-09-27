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Общество27 сентября 2021 10:18

В Симферополе собрали 406 тысяч рублей на благотворительной акции «Белый цветок»

Средства направят на помощь нуждающимся детям
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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В Симферополе прошла благотворительная акция «Белый цветок»

В Симферополе прошла благотворительная акция «Белый цветок»

Фото: Архив "КП"

В Симферополе 25 сентября прошла акция «Белый цветок», где жители и гости города могли за пожертвование получить символ мероприятия – белую ромашку, а также множество поделок, изготовленных руками детей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Во время акции удалось собрать 406 тысяч 056 рублей, которые направят на приобретение авиабилетов детям (и их сопровождающим), нуждающимся в транспортировке к месту оказания медпомощи, а также на потребности Крымского детского хосписа.

На благотворительном мероприятии удалось собрать внушительную сумму, которую направят на помощь детям

На благотворительном мероприятии удалось собрать внушительную сумму, которую направят на помощь детям

Фото: Архив "КП"

Для маленьких жителей крымской столицы прошли познавательные мастер-классы. На торжестве выступали молодые артисты и детские хореографические коллективы. Желающим предлагали сыграть в шахматы.

- Это мероприятие проводится в Крыму с 2014 года, а корнями уходит в начало прошлого века. Все люди, независимо от своего возраста, социального положения, могут сделать финансовый вклад, – сообщил глава Симферополя Валентин Демидов.

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