В Симферополе собрали 406 тысяч рублей на благотворительной акции «Белый цветок»

В Симферополе прошла благотворительная акция «Белый цветок» Фото: Архив "КП"

В Симферополе 25 сентября прошла акция «Белый цветок», где жители и гости города могли за пожертвование получить символ мероприятия – белую ромашку, а также множество поделок, изготовленных руками детей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Во время акции удалось собрать 406 тысяч 056 рублей, которые направят на приобретение авиабилетов детям (и их сопровождающим), нуждающимся в транспортировке к месту оказания медпомощи, а также на потребности Крымского детского хосписа.

На благотворительном мероприятии удалось собрать внушительную сумму, которую направят на помощь детям Фото: Архив "КП"

Для маленьких жителей крымской столицы прошли познавательные мастер-классы. На торжестве выступали молодые артисты и детские хореографические коллективы. Желающим предлагали сыграть в шахматы.

- Это мероприятие проводится в Крыму с 2014 года, а корнями уходит в начало прошлого века. Все люди, независимо от своего возраста, социального положения, могут сделать финансовый вклад, – сообщил глава Симферополя Валентин Демидов.

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