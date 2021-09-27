Сотрудники МЧС в Крыму получили уникальную технику

Уникальная техника позволит быстро принимать решения, которые смогут предупредить новые бедствия. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Крым получил на вооружение МЧС уникальную технику, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. Новый передвижной пункт управления беспилотной авиационной системой (ППУ БАС) на базе автомобиля повышенной проходимости Форд-транзит позволит быстрее устранять последствия ЧС.

- На его борту для этого есть все необходимое, а именно полностью укомплектованный пункт управления и сами беспилотные аппараты, обладающие уникальными, современными технологиями. В их числе системы машинного зрения, стереокамеры с высокой разрешающей способностью, сенсорные системы, использующими инфракрасное излучение, режимы стабилизации полета и тепловизоры, позволяющими выявлять скрытые очаги возгорания, – говорится в сообщении.

Длительность полета – почти пять часов, бесперебойная передача информации возможна на расстоянии почти 100 километров. На полуострове такие современные технологии будут полезны при мониторинге пожароопасной обстановки в горнолесной местности, при аэрофотосъемке, а также при поиске людей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50