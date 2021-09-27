Симферополь стоит в 4-балльных пробках

В Симферополе на некоторых улицах образовались автомобильные пробки
Фото: Архив "КП"
Некоторые улицы Симферополя стоят в автомобильных пробках, которые достигают 4 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
Наиболее сложная ситуация сейчас на улицах Толстого, Карла Маркса, Александра Невского, Желябова, Суворовский спуск, Дыбенко, Менделеева, Гоголя, Чехова, Крылова, Севастопольская, Козлова.
Напомним, что с 23.00 часов 27 сентября до 06.00 часов 29 сентября в Симферополе будет недоступен проезд на участке от площади имения Куйбышева до улицы Грибоедова. Временные ограничения связаны с проведением ремонтных робот дорожного полотна. К настоящему моменту уже починили участок от площади имени Куйбышева до улицы Лермонтова, который ранее также перекрывали.
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