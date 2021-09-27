Следком начал проверку по факту травмирования ребенка в крымском парке «Тайган»

СК выяснит, кто виноват в том, что ребенок получил травму Фото: Архив "КП"

Организована проверка по факту травмирования ребенка на территории парка львов «Тайган», сообщили в пресс-службе Прокуратуры Республики Крым.

Напомним, на минувших выходных в сафари-парке годовалый малыш лишился пальца. В самом «Тайгане» свою вину отрицают, сотрудники утверждают, что не уведомлены о случившемся. Малыш сейчас находится в медучреждении, к настоящему моменту врачи ему оказали необходимую помощь.

Специалистам предстоит выяснить, исполняются ли требования законодательства об охране жизни и здоровья при предоставлении услуг в питомнике хищных кошек. Также в ходе проверки установят все детали произошедшего и оценят действия родителя, который находился в момент происшествия рядом с пострадавшим.

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